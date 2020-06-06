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    Політика

    Малюська розповів, коли Мін’юст планує продати українські тюрми

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    <p>&laquo;Основний інтерес для покупців становитимуть не приміщення, а земельні ділянки&raquo; - міністр</p> - Малюська розповів, коли Мін’юст планує продати українські тюрми

    «Основний інтерес для покупців становитимуть не приміщення, а земельні ділянки» - міністр

    Мінюст планує влаштувати «розпродаж» влітку та восени

    Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми «заморожуємо» дев’ять тюрем цього тижня. Є й інші десятки об’єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада ухвалить цього літа законопроект, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж тюрем впродовж цього літа-осені», – заявив він.

    Малюська додав, що продаватимуть лише ті тюрми, які наразі не використовуються, проте держава утримує їх на кошти платників податків.

    «Ми хотіли б продати набагато більше, ніж є попит. Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. В межах міста є відразу дві установи, які потенційно можна продати, і які коштуватимуть дорого», – зазначив міністр.

    За його словами, основний інтерес для покупців становитимуть не приміщення, а земельні ділянки.

    В першу чергу планують продати слідчі ізолятори, але Мін’юст також має деякі заморожені тюремні установи, які планує продати.

    Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість. 

    Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

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    Міністерство юстиції СІЗО тюрьма Денис Малюська
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