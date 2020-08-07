Мін'юст повідомив про наступний «лот» у «великому розпродажі в’язниць»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колонія постраждала у травні 2019 року під час бунту засуджених, її підпалили і більшість будівель стали непридатними для користування, - міністр

На продаж виставлена «Південна виправна колонія» № 51 у місті Одеса - Малюська

Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у відео, опублікованому на Facebook.

«Наступним об’єктом, який ми будемо продавати, є 51 колонія, розташована у місті Одесі. Колонія постраждала у травні 2019 року під час бунту засуджених. Її просто підпалили, більшість будівель стали непридатними для користування. Але площа будівель величезна - понад 4 гектари, у досить непоганому місці, центральному місці міста Одеси. Ми цей об’єкт також виставимо на продаж, а вилучені кошти направимо на розбудову нової в’язничної інфраструктури. А іншу частину направимо до державного бюджету на фінансування усіх необхідних витрат», - розповів у відео Малюська.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. 6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж - Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.