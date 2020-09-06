Міністр юстиції хоче залишити в Україні лише дві в'язниці



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Міністр юстиції впевнений, що статистика, «найжорсткіша і найправдивіша річ», показує, що в'язниця не виправляє

У Мін’юсті кажуть, що на утримання кожної в’язниці, яка пустує без ув’язнених, йде мінімум по 10 мільйонів гривень на рік

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в Україні потрібно залишити лише дві в'язниці та декілька СІЗО.

Як це повідомляє він сказав в телеканалу «Дом».

На думку міністра, модель реформи, яку має наслідувати Україна, як ідеал, – це модель Північної Європи, яка сфокусована на покараннях, не пов'язаних з позбавленням волі, а орієнтована на соціалізацію людей.

«Практики повного, на 180 градусів, розвороту моделі від «постсовкової», традиційно сфокусованої на в'язницях, на модель Північної Європи, не було. Тому ми змушені на час цієї дороги, по суті, винаходити велосипед», – зазначив Малюська.

Крім того, міністр упевнений, що статистика, «найжорсткіша і найправдивіша річ», показує, що в'язниця не виправляє.

«Виходять і далі скоюють злочини. Ці злочини часто є тяжчими, ніж за які людина перший раз сіла», – сказав він.

За словами Малюськи, на утримання кожної в’язниці, яка пустує без ув’язнених, йде мінімум по 10 мільйонів гривень на рік.

«І ми їх продамо, заощадимо на витратах, ще й гроші на цьому заробимо непогані, так скажемо», – додав міністр.

Раніше Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи.

6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж - Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса.

Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.