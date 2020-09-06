Мін’юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48



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Колонія може бути цікава як житловим так і промисловим забудовникам

Останній засуджений був вивезений зі колонії ще у 2018 році

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48.

Про це він розповів на своїй Фейсбук сторінці.

Малюська розповів, що колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадратних метрів, а загалом займає 10 гектарів.

До будівель під’єднані всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід. Міністр зазначив, що колонія може бути цікава як житловим так і промисловим забудовникам.

Він також додав, що установа буде коштувати «недешево» та закликав всіх зацікавлених осіб звертатися до Мін’юсту з питаннями.

За словами міністра останній засуджений був вивезений зі колонії №48 ще у 2018 році.

Раніше Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи.

6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж – Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса.

Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.

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