Мін’юст за $2 млн найняв американських юристів для судового спору з росіянином

Найбільший гонорар іноземних захисників становитиме $1225 за годину

Міністерство юстиції України за результатами тендера 5 травня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (США) для надання юридичного консультування і супроводу у судовій справі за позовом громадянина Росії Ігоря Бойка до держави Україна. Загальна сума договору становить $1,98 млн, повідомляється у



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Найбільший гонорар іноземних захисників становитиме $1225 за годину

Міністерство юстиції України за результатами тендера 5 травня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (США) для надання юридичного консультування і супроводу у судовій справі за позовом громадянина Росії Ігоря Бойка до держави Україна.

Загальна сума договору становить $1,98 млн, повідомляється у системі ProZorro.

Тендер провели шляхом застосування переговорної процедури, зіславшись на норми законодавства про захист національної безпеки і оборони.

Згідно самим договором, Україна залучає дев’ятьох юристів Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Їхні гонорари коливатимуться від $1225 за годину - до $315 за годину.

Крім цього, сторони погодилися залучити до процесу українську юридичну фірму Lexwell&Partners у складі дев’яти спеціалістів. Їхні послуги вартуватимуть від $300 за годину – до $180 за годину.

Термін дії договору закінчується 31 грудня 2018 року.

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Раніше Міністерство фінансів залучало Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP для представництва України у справі щодо так званого «боргу Януковича».

Як відомо, на початку 2017 року власник товариства з додатковою відповідальністю «Житомирська кондитерська фабрика» громадянин Росії Ігор Бойко подав позов до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі до держави Україна.

Спір пов’язаний із ситуацією навколо кондитерської фабрики у Житомирі, зокрема, зі скасуванням у 2015 р. державної реєстрації ТДВ «Житомирська кондитерська фабрика», яке більше, ніж на 97% належало Ігорю Бойку. На думку позивача, Україна допустила незаконну експропріацію інвестицій без відшкодувань і компенсацій, не забезпечила повного і безумовного правового захисту інвестицій та допустила застосування дискримінаційних заходів, які перешкоджають розпорядженню інвестиціями. Цим самим вона нібито порушила вимоги Угоди між Кабміном України та Урядом Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 р.

У грудні 2015 року Ігор Бойко офіційно заявив про рейдерське захоплення Житомирської кондфабрики, організованим Сергієм Пашинським, Сергієм Тищенко, Павлом Петренко, Арсеном Аваковим за активної участі президента, в результаті якого підприємство було виключено з Єдиного державного реєстру, а пізніше - захоплено силовим шляхом.