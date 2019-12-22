Місцеві вибори: до правоохоронців надійшло 45 повідомлень про порушення



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Всі повідомлення стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів

В день голосування на місцевих виборах 22 грудня в поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними поліції, всі повідомлення стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. За кожним фактом проводиться перевірка.

Так, на 20:00 у Полтавській області в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу) Кримінального кодексу України.

Раніше Центральна виборча комісія повідомила про завершення голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, які проходили 22 грудня 2019 року.