В Україні завершилися вибори у 86 територіальних громадах



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Протягом дня явка виборців коливалась від 4,4% до 54%

Центральна виборча комісія повідомила про завершення голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, які проходили 22 грудня 2019 року.

Про це повідомили у ЦВК.

Протягом дня явка виборців коливалась від 4,4% до 54%.

Зазначається, що до Комісії вже надійшла попередня інформація про хід голосування станом на 12 та 15 години. Дані станом на 20 годину обіцяють надати 22 грудня.

Так, найбільшу явку станом на 15:00 зафіксували у Житомирській області (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54%) та у Хмельницькій (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району — 54 %, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району — 53,3 %).

Аутсайдерами на цей момент стали: Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району — 14 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району — 19,7 %, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району — 17,1 %), Івано-Франківській (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району — 16,44 %) та Харківській (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району — 23,4 %).

Нагадаємо, у 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах.

У 86 об’єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться перші місцеві вибори.