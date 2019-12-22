У ЦВК розповіли, як відбуваються перші вибори до територіальних громад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори до новоствореної ОТГ у смт Магдалинівка Дніпропетровської області Фото: Микола М’якшиков/Укрінформ

За даними Національної поліції України надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано

Голосування на перших виборах депутатів територіальних громад відбувається в штатному режимі.

Про це повідомили Укрінформу в ЦВК.

«Усі 532 виборчі дільниці на перших та 66 – на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени Центральної виборчої комісії в межах своїх повноважень контролюють процес місцевих виборів у регіонах, у яких вони визначені відповідальними.

За даними Національної поліції України, станом на 10.00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано.

Як повідомлялося, станом на 7 ранку 22 грудня виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії.

22 грудня у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

За попередніми підрахунками, у перших виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців, у додаткових – понад 35 тисяч виборців.

Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 536 виборчих дільницях.

Нагадаємо, у 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах.

У 86 об’єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться перші місцеві вибори.

Як повідомлялося, на Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра. Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим головою уряду країни відповідно до нової конституції. Посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Кастро.