Вибори президента Польщі: Чинний президент випереджає опозиційну кандидатку, – опитування



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Президент Польщі Анджей Дуда

Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року

Чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську перед виборами глави держави.

Про це свідчать оприлюднені в неділю результати опитування Estymator для DoRzeczy.pl

46,6% респондентів вказали, що готові підтримати чинного президента Анджея Дуду, тоді як лише 22,4% опитаних проголосували б за кандидатку опозиційної «Громадянської платформи» Малгожату Кідаву-Блоньську.

На третьому місці – глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш із 9,2%.

Раніше результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів.

Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року.

Нагадаємо, у 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах.