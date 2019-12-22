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    У світі

    Вибори президента Польщі: Чинний президент випереджає опозиційну кандидатку, – опитування

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    Президент Польщі Анджей Дуда&nbsp; - Вибори президента Польщі: Чинний президент випереджає опозиційну кандидатку, – опитування
    Президент Польщі Анджей Дуда 

    Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року

    Чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську перед виборами глави держави.

    Про це свідчать оприлюднені в неділю результати опитування Estymator для DoRzeczy.pl

    46,6% респондентів вказали, що готові підтримати чинного президента Анджея Дуду, тоді як лише 22,4% опитаних проголосували б за кандидатку опозиційної «Громадянської платформи» Малгожату Кідаву-Блоньську.

    На третьому місці – глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш із 9,2%. 

    Раніше результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів.

    Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року.

    Читайте також: Вибори-2020 у Львові: націоналісти хочуть замінити Садового на Кошулинського.

    Нагадаємо, у 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах.

    Польща вибори Анджей Дуда президент
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