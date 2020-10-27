Місцеві вибори: чому не варто дивуватися перемозі Лозінського, яки відсидів за вбивство

Для місцевих мешканців Лозінський - дуже важливий, бо він - годівник і пан

Читаю ваші пости з обуренням щодо лозінського - і вкотре впевнююся, наскільки люди з фб-бульбашки не знають власну країну.

Відкрию вам великий секрет - ми живемо в неофеодальній країні з непотизмом в плані національної ідеї. Де нікому не вірять, окрім «своїх». Бажано по крові чи хоча б походженню й місцю народження. Де головне - це вірність своєму господарю, а не якась там мораль.

Як людина, яка 11 років тому писала про ті події з убивстом людини лозинським й їздила до Голованівська - я ні краплі не здивований. Для тамтешніх мешканців отой мужик, якого вбив Лозінський - він не ніс жодної користі. Ну вбили, що поробиш, пан у нас крутий. А от лозінський- дуже важливий, бо - годівник і пан.

Понад те, навіть поки він сидів у тюрми, його люди продовжували управляти цією місциною. А тепер пан просто повернувся. Й кріпосні були тільки й раді прислужитися. І це ж повсюдно таке - згадайте он Засух якихось чи Деркача.

Так, оце і є глибинна Україна. Вам страшно від неї? Сорян, іншого народу у мене для вас нема.

Джерело: блог Богдана Буткевича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.