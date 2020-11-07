Нардеп від «Слуги народу» склав мандат

Депутат Зіновій Андрійович написав заяву про складання повноважень у зв’язку з обранням на посаду мера Надвірної Івано-Франківської області

Про це нардеп написав у Facebook, додавши фото заяви про складання мандату. На виборах мера Надвірної Андрійович отримав голоси 62,24% виборців.

«Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї. Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак надзвичайно важливим...», – написав Андрійович.

На виборах мера Надвірної Андрійович отримав голоси 62,24% виборців.

Загалом, на місцевих виборах, які в Україні відбулися 25 жовтня балотувалися 56 діючих народних депутатів, серед них 36 - в обласні ради, 18 - до міських рад, чотири - до райрад.