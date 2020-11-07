  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп від «Слуги народу» склав мандат

    • Розсилка
    Зіновій Андрійович пообіцяв скласти мандат одразу після виборів - Нардеп від «Слуги народу» склав мандат
    Зіновій Андрійович пообіцяв скласти мандат одразу після виборів
    Фото: Зіновій Андрійович/Facebook

    Депутат Зіновій Андрійович написав заяву про складання повноважень у зв’язку з обранням на посаду мера Надвірної Івано-Франківської області

    Про це нардеп написав у Facebook, додавши фото заяви про складання мандату. На виборах мера Надвірної Андрійович отримав голоси 62,24% виборців. 

    «Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї. Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак надзвичайно важливим...», – написав Андрійович.

    На виборах мера Надвірної Андрійович отримав голоси 62,24% виборців. 

    Загалом, на місцевих виборах, які в Україні відбулися 25 жовтня балотувалися 56 діючих народних депутатів, серед них 36 -  в обласні ради, 18 - до міських рад, чотири - до райрад.  

    Верховна Рада вибори Івано-Франківщина партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies