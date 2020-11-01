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    Політика

    Місцеві вибори: ЦВК визнала обраними 108 глав населених пунктів

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    Більшість переможців виборів&nbsp;&ndash; самовисуванці - Місцеві вибори: ЦВК визнала обраними 108 глав населених пунктів
    Більшість переможців виборів – самовисуванці
    Фото: Главком

    Обрано 23 глав міськрад, 23 –селищних рад та 62 – сільських ра

    Центральна виборча комісія визнала переможцями на місцевих виборах уже 108 голів населених пунктів і 1841 депутата місцевих рад різних рівнів.

    Відповідні дані ЦВК оприлюднила на офіційному сайті.

    Так, за оновленою інформацією, обрано 23 глав міськрад, 23 –селищних рад та 62 – сільських рад.

    Більшість із них самовисуванці – 52 людини (48,15%), від «Слуги народу» – 16 (14,81%), від партій «Євросолідарність», «Довіра» й ОПЗЖ – по 6 (5,56%), від «Батьківщини» і «Нашого краю» – по чотири представники (3,7%).

    Крім того, обрано переможцем 1841 депутата місцевих рад. Серед них також найбільша кількість самовисуванців – 607 (32,97%). Представників «Слуги народу» – 270 осіб (14,67%), партії «За майбутнє» – 166 (9,02%), «Батьківщини» – 150 (8,15%), ОПЗЖ – 148 (8,04%), «Європейської солідарності» – 97 (5,27%).

    Раніше ЦВК визнала обраними 84 голів у 23 областях.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

    До слова, 19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська

    ЦВК вибори місцева влада політика мер
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