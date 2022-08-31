Місія МАГАТЕ прямує з Києва до Запорізької АЕС

Місія планує провести на станції декілька днів

У середу, 31 серпня, місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі, передає «Укріфнорм».

Місія МАГАТЕ планує оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», – сказав Гроссі.

Гроссі додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт.

«Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити», – зауважив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.