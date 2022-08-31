Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Місія МАГАТЕ прямує з Києва до Запорізької АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ прямує з Києва до Запорізької АЕС
МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС
фото із відкритих джерел

Місія планує провести на станції декілька днів

У середу, 31 серпня, місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі, передає «Укріфнорм».

Місія МАГАТЕ планує оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», – сказав Гроссі.

Гроссі додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт.

«Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити», – зауважив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Теги: МАГАТЕ АЕС Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент закликає МАГАТЕ зробити максимум для того, щоб уникнути загроз світового масштабу
Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ Гроссі (відео)
Вчора, 18:16
Рашисти чинили перешкоди для візиту
Місія МАГАТЕ прибула в Україну: хто увійшов до складу і що заплановано
Вчора, 11:41
Рашисти влаштовують провокації поблизу АЕС
Візит МАГАТЕ на АЕС. Окупанти імітують бойові дії в Енергодарі
Вчора, 15:44

Події в Україні

Місія МАГАТЕ прямує з Києва до Запорізької АЕС
Місія МАГАТЕ прямує з Києва до Запорізької АЕС
ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів окупантів
ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів окупантів
Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму
Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму
Контрнаступ на Херсонщині: місцевий депутат пояснив значення останніх успіхів ЗСУ
Контрнаступ на Херсонщині: місцевий депутат пояснив значення останніх успіхів ЗСУ
Окупанти обстріляли Харків. Є постраждалі
Окупанти обстріляли Харків. Є постраждалі
Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України
Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
33K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
32K
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
30K
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
23K
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
21K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян

Новини

Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Вчора, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Вчора, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Вчора, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Вчора, 11:52

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту