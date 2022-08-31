Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (відео)

Місія прямує на Запорізьку АЕС

Колона з приблизно 20 автомобілів агентства, зокрема машина швидкої допомоги, вже в Запоріжжі. Про це повідомляє Енергоатом.

«Сьогодні, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

Окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.