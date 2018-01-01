Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 600 вибухів за вихідні

Переважна більшість вибухів зафіксована на Донеччині

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 643 вибухи за період з 19:30 16 лютого по 19:30 18 лютого. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому у понеділок ввечері. «У період із вечора 16 до вечора 17 лютого в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню,



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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

Переважна більшість вибухів зафіксована на Донеччині

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 643 вибухи за період з 19:30 16 лютого по 19:30 18 лютого.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому у понеділок ввечері.

«У період із вечора 16 до вечора 17 лютого в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 530 вибухів проти приблизно 120 відповідно», - повідомили спостерігачі.

«У період з вечора 17 до вечора 18 лютого місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 90 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою», - додали в ОБСЄ.

У Луганській області в період із вечора 16 до вечора 17 лютого спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 16 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів).

Також з вечора 17 до вечора 18 лютого ОБСЄ зафіксувала на Луганщині зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема, сім вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою.

Як повідомляв «Главком», в ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного.