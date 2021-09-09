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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 1500 порушень «тиші» на Донбасі

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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 1500 порушень &laquo;тиші&raquo; на Донбасі - Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 1500 порушень «тиші» на Донбасі
    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 1500 порушень «тиші» на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше порушень припинення вогню зафіксували в Донецькій області

    В Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про обстріли на Донбасі. 7 вересня спостерігачі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 вересня.

    Найбільше порушень припинення вогню зафіксували в Донецькій області. Там сталося 1090 порушень, серед яких 1 вибух у повітрі.

    При цьому, в ОБСЄ зазначають, що майже всі порушення сталися в районі н.п. Зернове.

    Спостерігачі припускають, що це пов'язано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.

    В організації уточнюють, що на цій ділянці заборонено проводити навчання відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

    «Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районі на північному заході від н.п. Зернове, за оцінкою, в рамках навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, що забороняє проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки», – йдеться в повідомленні.

    У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 47 вибухів. При цьому 1 вибух стався в повітрі, а 46 – невизначеного походження.

    Всі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого.

    У Золотому чули вибухи, а ближче до Попасної - вибухи, стрілянину зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

    Теги: вибух ОБСЄ навчання
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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 1500 порушень «тиші» на Донбасі