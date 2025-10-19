Головна Країна Суспільство
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 19 жовтня 2025 року: що відзначають українці, релігійні традиції та прикмети

19 жовтня в Україні відзначають Всеукраїнський день відповідальності людини. У світі святкують Всесвітній день гуманітарних дій та День обізнаності про ЛГБТ-центри. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

Всеукраїнський день відповідальності людини

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято відзначається щорічно 19 жовтня і присвячене підвищенню рівня усвідомлення особистої відповідальності серед громадян. Дата встановлена на вшанування пам'яті видатного українського економіста та громадського діяча Богдана Гаврилишина, який був автором «Декларації відповідальності людини». Цей документ містить 15 принципів, які охоплюють різні аспекти відповідальності – від особистої до глобальної, і є важливим кроком у формуванні культури відповідальності в Україні.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день гуманітарних дій

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день гуманітарних дій відзначається щороку 19 жовтня – це день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи. Це заклик до глобального прояву громадської підтримки гуманітарної діяльності, особливо тоді, коли керівні органи не справляються зі своїми обов’язками. Цей день вшановує тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших, і заохочує людей по всьому світу приєднуватися до гуманітарних організацій і ставати активними посланцями гуманності. Ця подія пов`язана з Всесвітнім днем гуманітарної допомоги у серпні та закликає до дій та активності у гуманітарній діяльності.

День обізнаності про ЛГБТ-центри

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щорічно 19 жовтня у світі відзначається день, присвячений ролі громадських центрів, які підтримують людей ЛГБТК+ спільноти. Ці центри сприяють рівності, безпеці та прийняттю, надаючи необхідні послуги та створюючи простір для спілкування і підтримки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Йоіла

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

19 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Йоіла, одного з так званих «малих пророків» Старого Завіту. Йоіл, син Вафуїла, жив приблизно за 800 років до Різдва Христового у Юдеї.

Його пророцтва, викладені у «Книзі пророка Йоіла», закликали народ до щирого покаяння та обіцяли Боже милосердя. Одним із найважливіших його пророцтв є передвіщення зіслання Святого Духа на «всяке тіло», яке пізніше цитував апостол Петро у день П'ятидесятниці. Він також пророкував про страшний суд та спасіння для тих, хто призиватиме ім'я Господнє.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки, що прогнозують погоду на зиму:

  • Немає вітру – чекайте на похолодання.
  • Випав сніг – його буде дуже багато через 40 днів.
  • Червоний захід сонця – прийде похолодання.
  • Дим стелиться по землі – до негоди.
  • Вранці туман чи густа роса – до м'якої зими.

Історичні події

  • 1813 рік – поразка армії Наполеона в «Битві народів» під Ляйпцігом;
  • 1918 рік – у Львові Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголошує утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;
  • 1943 рік – Альберт Шварц відкриває антибіотик стрептоміцин;
  • 1947 рік – починається масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців до Сибіру;
  • 1956 рік – Польська об'єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.

Іменини

День ангела святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс.

Теги: традиції свято календар свята релігія

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено робити з 1 листопада
Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено робити з 1 листопада
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинули»
Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинули»

