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«Втрачена вага повернеться». Дієтологиня розповіла про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Світлана Фус пояснила, чому вага після схуднення на «Оземпіку» повертається
фото: Світана Фус/Facebook

Дієтологиня Світлана Фус назвала два типи людей, які користуються «Оземпіком»

Популярний препарат для схуднення «Оземпік» може мати негативний вплив на різні галузі бізнесу по всьому світу, зокрема й дієтологію. Адже послуги дієтологів втрачають актуальність на тлі різних альтернатив для схуднення. Експертка проєкту «Зважені та щасливі», дієтологиня Світлана Фус пояснила у коментарі «Главкому», чому вона та її колеги не втратять клієнтів попри успіх «Оземпіка».

Нині отримати консультацію у дієтолога коштує від 700 грн до 2 тис. грн. Водночас створення індивідуального меню коштує близько 5 тис. грн, як і упаковка препарату «Оземпік». Та зрештою тим, хто вирішив придбати препарат замість послуг фахівця, доведеться звернутися до дієтолога. Річ у тім, що після курсів «Оземпіку» втрачена вага має здатність повертатися.

«Половина моїх пацієнтів вдаються до різних методів, зокрема, «Оземпіку», різних марафонів схуднення, де не пояснюють, як треба харчуватися, а просто дають якесь меню або певне фізичне навантаження. Коли людина втрачає вагу, не розуміючи біохімії, яка відбувається у цей час всередині, вона втрачає м'язи. Тому мені здається, якщо така проблема є, і людина протягом кількох років не може її вирішити самостійно, це знак, що варто вже піти до лікаря», – пояснила фахівчиня у коментарі «Главкому».

Світлана Фус є дієтологинею шоу «Зважені та щасливі»
Світлана Фус є дієтологинею шоу «Зважені та щасливі»
фото: Світана Фус/Facebook

За словами Світлани Фус, її клієнти, які використовують «Оземпік», мають два типи мислення. Перший тип людей, які приймають препарат, мають усвідомлення, що дія «Оземпіку» не є вічною. Інший тип клієнтів сподівається лише на препарат.

«Перший –  коли людина усвідомлює, що вона прийматиме препарат якийсь час, а потім перестане. І що втрачена вага повернеться. І поки у неї знижений апетит, це чудова можливість побудувати нормальне здорове харчування, зайнятися спортом тощо. І другий тип – це ті, хто просто колють «Оземпік» без жодних змін у способі життя та харчування. І ось тут з’являються проблеми», – розповіла дієтологиня.

Нагадаємо, англійський співак Роббі Вільямс втратив понад 10 кг зайвої ваги завдяки препарату «Оземпік». Однак стрімке «оземпікове» схуднення має свої наслідки, яких зазнав й сам Вільямс. Погіршення зору після уколів «Оземпіку» має цілком наукове пояснення.

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Теги: здоров'я лікар дієта схуднення

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