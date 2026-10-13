«Втрачена вага повернеться». Дієтологиня розповіла про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку»

Дієтологиня Світлана Фус назвала два типи людей, які користуються «Оземпіком»

Популярний препарат для схуднення «Оземпік» може мати негативний вплив на різні галузі бізнесу по всьому світу, зокрема й дієтологію. Адже послуги дієтологів втрачають актуальність на тлі різних альтернатив для схуднення. Експертка проєкту «Зважені та щасливі», дієтологиня Світлана Фус пояснила у коментарі «Главкому», чому вона та її колеги не втратять клієнтів попри успіх «Оземпіка».

Нині отримати консультацію у дієтолога коштує від 700 грн до 2 тис. грн. Водночас створення індивідуального меню коштує близько 5 тис. грн, як і упаковка препарату «Оземпік». Та зрештою тим, хто вирішив придбати препарат замість послуг фахівця, доведеться звернутися до дієтолога. Річ у тім, що після курсів «Оземпіку» втрачена вага має здатність повертатися.

«Половина моїх пацієнтів вдаються до різних методів, зокрема, «Оземпіку», різних марафонів схуднення, де не пояснюють, як треба харчуватися, а просто дають якесь меню або певне фізичне навантаження. Коли людина втрачає вагу, не розуміючи біохімії, яка відбувається у цей час всередині, вона втрачає м'язи. Тому мені здається, якщо така проблема є, і людина протягом кількох років не може її вирішити самостійно, це знак, що варто вже піти до лікаря», – пояснила фахівчиня у коментарі «Главкому».

Світлана Фус є дієтологинею шоу «Зважені та щасливі» фото: Світана Фус/Facebook

За словами Світлани Фус, її клієнти, які використовують «Оземпік», мають два типи мислення. Перший тип людей, які приймають препарат, мають усвідомлення, що дія «Оземпіку» не є вічною. Інший тип клієнтів сподівається лише на препарат.

«Перший – коли людина усвідомлює, що вона прийматиме препарат якийсь час, а потім перестане. І що втрачена вага повернеться. І поки у неї знижений апетит, це чудова можливість побудувати нормальне здорове харчування, зайнятися спортом тощо. І другий тип – це ті, хто просто колють «Оземпік» без жодних змін у способі життя та харчування. І ось тут з’являються проблеми», – розповіла дієтологиня.

Нагадаємо, англійський співак Роббі Вільямс втратив понад 10 кг зайвої ваги завдяки препарату «Оземпік». Однак стрімке «оземпікове» схуднення має свої наслідки, яких зазнав й сам Вільямс. Погіршення зору після уколів «Оземпіку» має цілком наукове пояснення.