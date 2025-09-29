29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 29 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 вересня у світі відзначають Всесвітній день серця та Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати. В Україні цього дня вшановують День пам'яті трагедії Бабиного Яру. За церковним календарем віряни згадують преподобного Киріяка Відлюдника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 вересня 2025 року.

Пам’ятні дати в Україні

День пам'яті трагедії Бабиного Яру

Цей день є однією з найтрагічніших дат в історії України та всього світу. 29–30 вересня 1941 року в окупованому Києві нацисти провели наймасовіші розстріли, вбивши майже 34 тисячі євреїв – мешканців міста. Бабин Яр став всесвітнім символом Голокосту від куль і місцем знищення десятків тисяч людей різних національностей: ромів, військовополонених, підпільників. Цього дня вшановують пам'ять усіх жертв нацистських злочинів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день серця

Це свято було засноване Всесвітньою федерацією серця за підтримки ВООЗ та ЮНЕСКО. Метою є підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання (ССЗ), які є основною причиною смертності у світі. День закликає до здорового харчування, фізичної активності та відмови від шкідливих звичок для профілактики ССЗ.

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи

Починаючи з 29 вересня 2019 року світ відзначає Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction). Цей день було започатковано за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як захід для підвищення суспільної свідомості щодо важливості цієї проблеми та шляхів її вирішення. Ідея полягає у тому, щоб до 2030 року скоротити кількість харчових відходів удвічі на душу населення. Метою даної програми є покращення та оптимізація харчової промисловості, розподілу та розповсюдженню продовольства у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Киріяка Відлюдника

29 вересня православна церква за новим календарем вшановує пам'ять преподобного Киріяка Відлюдника (Пустельника). Він народився у V столітті і вже у 18 років обрав шлях чернецтва. Киріак провів життя у постійних духовних подвигах та суворій аскезі, проживши понад сто років. Він відомий своєю невтомною працею, молитвами та здатністю мирно співіснувати з дикими звірами, що лише підкреслювало його святість.

Народні вірування та прикмети

Народний день називають Киріяк Пустельник або Феофан Милостивий (на честь ще одного святого, пам'ять якого згадується цього дня).

Якщо на деревах багато павутини – осінь буде теплою і затяжною.

Якщо вночі багато зірок на небі – осінь буде сухою та теплою.

День вважається сприятливим для мисливців.

Народні повір'я радять не мучити тварин, не байдикувати та не позичати гроші цього дня.

Історичні події

1515 рік – підписують «вічний мир» між Францією та Швейцарією;

1669 рік – Михаїл I стає Королем Речі Посполитої;

1789 рік – Конгрес США голосвує за створення американської армії;

1793 рік – у британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;

1829 рік – після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновують Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;

1897 рік – у театрі «Олімпо», що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави «Креольський суд» вперше виконують танго;

1922 рік – у Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами «з'їзді» отаманів Холодного яру, заарештували більшість цих отаманів;

1926 рік – закривають й проголошують музеєм Києво-Печерську лавру;

1938 рік – засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 рік – початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 рік – засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Кирило, Михайло