Через підозру на чуму в Росії сусідні країни посилили контроль на кордонах

Киргизстан перевів санітарно-карантинні пункти у посилений режим, а Таджикистан запровадив додатковий контроль мандрівників

На тлі повідомлень про можливий випадок чуми в Іркутській області Росії сусідні країни посилюють санітарно-карантинні заходи на кордонах. Про додаткові заходи вже заявили Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан, повідомляє «Главком».

У Киргизстані посилили профілактичні заходи та санітарно-карантинний контроль на пунктах пропуску через державний кордон. Про це 4 жовтня повідомило Міністерство охорони здоров’я країни.

Усі санітарно-карантинні пункти перевели на посилений режим роботи. Фахівці здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд за людьми, транспортом і вантажами, які перетинають державний кордон. Заходи спрямовані на запобігання завезенню та поширенню інфекційних захворювань, зокрема особливо небезпечних інфекцій.

В Узбекистані також посилили заходи для запобігання завезенню та поширенню особливо небезпечних інфекцій. Комітет санітарно-епідеміологічного благополуччя та громадського здоров’я заявив, що ситуація перебуває на контролі уповноважених органів Росії та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відомство наголосило, що в інформаційному просторі поширювалися повідомлення про виявлення в Іркутській області випадку з підозрою на особливо небезпечне інфекційне захворювання.

Додаткові профілактичні заходи запроваджують і в Таджикистані. На санітарно-карантинних пунктах пропуску через державний кордон посилили контроль. За даними Asia-Plus із посиланням на керівника профільного управління Міністерства охорони здоров’я Таджикистану, людей, які перетинають кордон, перевіряють на температуру безконтактними термометрами та розпитують про можливі симптоми захворювання. Працівникам пунктів пропуску рекомендували використовувати одноразовий захисний одяг.

Причиною посилення заходів стали повідомлення про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Російські ЗМІ пов’язували її смерть із можливою легеневою чумою, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає.

Росспоживнагляд заявив, що санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутській області, Іркутську та Шелехові залишається стабільною. За даними відомства, у співробітниці протичумного інституту діагностували пневмонію невстановленої етіології. Розширені дослідження не виявили у взятих зразках мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю.

Водночас після смерті жінки в регіоні проводили комплекс санітарно-протиепідемічних заходів, а контактні особи перебували під медичним наглядом.