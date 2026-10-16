Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Міла Нітіч: «Я була на порозі діабету другого типу»
фото: Іnstagram.com/mila_nitich_

Міла Нітіч розповіла про низку наслідків через інʼєкції препаратів для лікування діабету

Українська співачка Міла Нітіч схудла на 12 кг за допомогою відомих препаратів для втрати ваги. Після закінчення курсу інʼєкцій у зірки почалися серйозні проблеми зі здоровʼям. Цим артистка поділилася в інтервʼю Славі Дьоміну, розповідає «Главком».

За словами Міли Нітіч, вона робила уколи препарату Мунджаро, який призначений для лікування цукрового діабету. Також вона пригадала про інʼєкції «Оземпіку» та зізналася, що мала переддіабетний стан. Тож схуднення на понад 10 кг виявилося побічним ефектом ліків. «Я була на порозі діабету другого типу», – сказала артистка.

Зрештою, за рекомендацією лікаря Міла Нітіч припинила робити уколи, після чого втрачена вага повернулася. «Я у відкаті. Плюс п’ять кілограм. Я підключила уколи не тому, що я хотіла схуднути, а тому, що була інсулінорезистентність. Схуднення було побічне. Це коли у тебе постійні стрибки цукру в крові, це переддіабетний стан. Я була на порозі діабету другого типу. Після того, як ти припиняєш колоти препарат, минає пару місяців, і в тебе йде жахливий відкат», – поділилася співачка.

Міла Нітіч схудла на 12 кг
Міла Нітіч схудла на 12 кг
фото: Іnstagram.com/mila_nitich_

Після того, як Міла Нітіч відмовилася від препаратів, її стан погіршився. У неї почалися проблеми з роботою органів, а також зі шлунком. «У мене було дуже багато різних симптомів після відміни препарату. У мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту. Зараз я в періоді відкату, бо ми приводили в порядок моє здоров’я. У мене не засвоювався білок, у мене дуже погано почала вироблятися інсулінова кислота», – пояснила зірка.

Читайте також: «Оземпік» посадив світ на голку. Хто заробляє, а хто втрачає через моду на схуднення

Водночас співачка зазначила, що й під час уколів вона також почувалася погано. «Останній місяць, коли я колола, був такий стан, коли ти прокидаєшся і не хочеш жити. Тобі так погано, тіло болить, нічого не тішить. Я звернулась до лікаря, здала аналізи, почула, що все прекрасно, але треба припиняти колоти, бо далі буде гірше», – пригадала Нітіч.

Нагадаємо, англійський співак Роббі Вільямс втратив понад 10 кг зайвої ваги завдяки препарату «Оземпік», який став популярним серед зірок Голлівуду. Однак стрімке «оземпікове» схуднення має свої наслідки, яких зазнав й сам Вільямс. 

До слова, дієтологиня Світлана Фус пояснила у коментарі «Главкому», що про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку».  За словами експертки, втрачена вага після такого схуднення може повернутися. Фахівчина пояснила, за яких причин схуднення може виявитися марним та як утримати фігуру після інʼєкцій.

Читайте також:

Теги: здоров'я співачка хвороба схуднення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чарльз Спенсер написав книгу про принцесу Діану «Лебедина пісня: Діана, моя сестра»
«Це виснажувало її». Брат принцеси Діани заговорив про її недіагностований розлад
22 вересня, 14:36
Маша Кондратенко відреагувала на тренд під свою пісню в РФ
Хіт Маші Кондратенко «Ванька-встанька» набирає популярності у Росії
23 вересня, 12:33
Активність Сонця з 29 по 30 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 вересня: якою буде сонячна активність
29 вересня, 05:00
Ауріка Ротару закликала жінок не боятися дорослішати
67-річна сестра Софії Ротару на фото зачарувала красою
27 вересня, 20:48
Аманда Анісімова регулярно отримує негативні коментарі щодо свого тіла
Фіналістка турнірів Грендслем Анісімова відповіла хейтерам щодо свого радикального схуднення
23 вересня, 22:02
Попередження про масований удар РФ, атака дронів на судна біля берегів Болгарії: головне за день 6 жовтня
Попередження про масований удар РФ, атака дронів на судна біля берегів Болгарії: головне за день 6 жовтня
6 жовтня, 21:27
Популярну спецію можна використовувати не лише у випічці, вчені виявили її потенційну користь для загоєння ран
Вчені виявили несподівану властивість ванілі: вона може загоювати рани
8 жовтня, 12:19
В Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані мешканці кинулися до аптек
Російські чиновники приховують масштабні спалахи смертельної чуми – The Sun
3 жовтня, 19:53
У родині Ірини Федишин сталася трагедія
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
13 жовтня, 21:30

Здоров'я

Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення
Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення
Зумери найбільше страждають від депресій та тривожності – дослідження
Зумери найбільше страждають від депресій та тривожності – дослідження
Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)
Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)
100-річний професор фізики із США розкрив головні секрети довголіття (фото)
100-річний професор фізики із США розкрив головні секрети довголіття (фото)
«Втрачена вага повернеться». Дієтологиня розповіла про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку»
«Втрачена вага повернеться». Дієтологиня розповіла про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку»
Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс
Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
78K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua