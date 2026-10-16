Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення

Міла Нітіч розповіла про низку наслідків через інʼєкції препаратів для лікування діабету

Українська співачка Міла Нітіч схудла на 12 кг за допомогою відомих препаратів для втрати ваги. Після закінчення курсу інʼєкцій у зірки почалися серйозні проблеми зі здоровʼям. Цим артистка поділилася в інтервʼю Славі Дьоміну, розповідає «Главком».

За словами Міли Нітіч, вона робила уколи препарату Мунджаро, який призначений для лікування цукрового діабету. Також вона пригадала про інʼєкції «Оземпіку» та зізналася, що мала переддіабетний стан. Тож схуднення на понад 10 кг виявилося побічним ефектом ліків. «Я була на порозі діабету другого типу», – сказала артистка.

Зрештою, за рекомендацією лікаря Міла Нітіч припинила робити уколи, після чого втрачена вага повернулася. «Я у відкаті. Плюс п’ять кілограм. Я підключила уколи не тому, що я хотіла схуднути, а тому, що була інсулінорезистентність. Схуднення було побічне. Це коли у тебе постійні стрибки цукру в крові, це переддіабетний стан. Я була на порозі діабету другого типу. Після того, як ти припиняєш колоти препарат, минає пару місяців, і в тебе йде жахливий відкат», – поділилася співачка.

Міла Нітіч схудла на 12 кг фото: Іnstagram.com/mila_nitich_

Після того, як Міла Нітіч відмовилася від препаратів, її стан погіршився. У неї почалися проблеми з роботою органів, а також зі шлунком. «У мене було дуже багато різних симптомів після відміни препарату. У мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту. Зараз я в періоді відкату, бо ми приводили в порядок моє здоров’я. У мене не засвоювався білок, у мене дуже погано почала вироблятися інсулінова кислота», – пояснила зірка.

Водночас співачка зазначила, що й під час уколів вона також почувалася погано. «Останній місяць, коли я колола, був такий стан, коли ти прокидаєшся і не хочеш жити. Тобі так погано, тіло болить, нічого не тішить. Я звернулась до лікаря, здала аналізи, почула, що все прекрасно, але треба припиняти колоти, бо далі буде гірше», – пригадала Нітіч.

Нагадаємо, англійський співак Роббі Вільямс втратив понад 10 кг зайвої ваги завдяки препарату «Оземпік», який став популярним серед зірок Голлівуду. Однак стрімке «оземпікове» схуднення має свої наслідки, яких зазнав й сам Вільямс.

До слова, дієтологиня Світлана Фус пояснила у коментарі «Главкому», що про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку». За словами експертки, втрачена вага після такого схуднення може повернутися. Фахівчина пояснила, за яких причин схуднення може виявитися марним та як утримати фігуру після інʼєкцій.