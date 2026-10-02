Пережила Другу світову та коронавірус. 111-річна мешканка США розкрила секрет довголіття (фото)

Марі Роза є найстаршою мешканкою Канади

Американка Марі Роза розкрила незвичайний секрет довголіття під час святкування свого 111-річчя. Подробицями поділилася дочка пенсіонерки Кетрін Сінісало. Про це пише «Главком» із посиланням на Рeople.

Так, 111-річна Марі Роза радить усім любити одне одного та добре ставитися до інших. «Любіть усіх. Ви любите їх, і вони люблять вас у відповідь. І не має значення, хто ви, скільки вам років, якого ви кольору шкіри чи яке ваше місце у світі. Ставтеся до них добре, і вони відповідатимуть вам взаємністю», – розповіла Кетрін Сінісало про пораду своєї матері.

Марі Роза на своєму дні народженні зі своєю донькою Кетрін Сінісало (праворуч на фото) фото: Courtesy Schlegel Village

Працівник будинку для літніх людей, координатор Натан Кастанеда, також пригадав, що одного разу Роза Марі дала йому схожу пораду та розкрила свій секрет довголіття.

«Пам’ятаю, як одного разу під час пандемії Covid-19 ми сиділи разом на вулиці. На нас були маски, але ми розмовляли. Я запитав: «Марі, як дожити до 100 років?» Думаю, тоді їй було вже 105. Я запитав: «Марі, у чому ваш секрет?» І вона сказала: «Живіть щасливо, любіть усіх і обіймайте кожного». Це була її порада», – пригадав Кастанеда.

Однак головним секретом довголіття американки є правильне харчування, а саме любов до овочів.

Марі Роза народилася 17 вересня 1915 року. Під час Другої світової війни працювала швачкою та майстринею. Нещодавно довгожителька відзначила 111-річчя разом із рідними та друзями в будинку для літніх людей The Village of Humber Heights в Етобіко, провінція Онтаріо, де вона нині живе.

Під час святкування гостям подали лимонний торт. Він нагадав доньці довгожительки про її дитинство. «Я завжди так раділа, коли поверталася додому, а там був ще один лимонний пиріг із меренгою, який приготувала Роза», – розповіла дочка жінки.

Нагадаємо, Мілдред Барон, яка відзначила 107-річчя, назвала секрети свого довгого життя та дала корисні поради. Мілдред Барон народилася 1918 року в єврейській родині в Брукліні. За життя вона застала добу сухого закону в США, пережила Другу світову війну, Велику депресію та пандемію коронавірусу.