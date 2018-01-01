Відключення газу для ТЕЦ, до здійснює теплопостачання до Теплодару, можливе через борги

Місто Теплодар на Одещині може залишитись без тепла через борги містян за опалення. Про це інформує «Одеська ТЕЦ-2». За її даними, ПАТ «Одесагаз» надіслало чергове попередження про припинення 28 лютого 2018 року о 07.00 газопостачання котельні міста Теплодар. «Щоденні розрахунки за природний газ знаходяться під



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Відключення газу для ТЕЦ, до здійснює теплопостачання до Теплодару, можливе через борги

Місто Теплодар на Одещині може залишитись без тепла через борги містян за опалення. Про це інформує «Одеська ТЕЦ-2».

За її даними, ПАТ «Одесагаз» надіслало чергове попередження про припинення 28 лютого 2018 року о 07.00 газопостачання котельні міста Теплодар.

«Щоденні розрахунки за природний газ знаходяться під пильним контролем всіх газопостачальних та газотранспортних підприємств. В зв’язку зі значним боргом споживачів міста Теплодар за опалення у розмірі 4.3 млн грн. станом на 22 лютого наше підприємство не має змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за природний газ», - сказано у повідомленні.

Адміністрація ТЕЦ подякувала всім користувачам, хто вчасно оплачує рахунки і просить всіх мешканців в найкоротші строки погасити борги за опалення з метою своєчасної сплати за природний газ.

Нагадаємо, у Харкові через повторні пориви тепломережі затримується відновлення теплопостачання об’єктів житлової та соціально-побутової сфери, які опинились без тепла через минулі аварії.