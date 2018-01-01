Під час похолодання у Харкові продовжує рвати труби

Через відсутність тепла жителі міста погрожують перекрити трасу

У Харкові через повторні пориви тепломережі затримується відновлення теплопостачання об’єктів житлової та соціально-побутової сфери, які опинились без тепла через минулі аварії. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зокрема, 24 лютого близько 15 год. у Немишлянському районі м. Харків через довготривалу експлуатацію стався



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через відсутність тепла жителі міста погрожують перекрити трасу

У Харкові через повторні пориви тепломережі затримується відновлення теплопостачання об’єктів житлової та соціально-побутової сфери, які опинились без тепла через минулі аварії. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, 24 лютого близько 15 год. у Немишлянському районі м. Харків через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм внаслідок чого без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста, а саме: 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари).

Через повторні пориви о 21 год. 24 лютого, о 2 год. та о 5 год. 25 лютого станом на 7 год. 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об’єкти житлової та соціально-побутової сфери (відновлено 522) у двох районах міста, а саме: 129 будинків (відновлено 476), 7 дитячих садків (відновлено 14), 5 лікувальних закладів (відновлено 9) та 3 школи (відновлено 23).

До ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП «Харківські теплові мережі» та «Жилкомсервіс».

У той же час, як повідомив заступник голови адміністрації Індустріального району Харкова Дмитро Жуков, сьогодні очікується відновлення теплопостачання у його районі.

«Аварію на основних магістралях усунули! Зараз запускаємо по основній схемі! Це дасть можливість включити мікрорайони Горизонт і Роганський житловий масив, ту частину, яка запитана від ХТС», - повідомив він у Facebook.

Жителі міста у коментарях до посту Жукова погрожують перекрити Салтівське шосе у місті у разі відсутності тепла в домах. Користувачі також скаржаться про відсутність інформації щодо аварій у Немишлянському районі.

Зазначимо, офіційний сайт міста Харкова ніяк не висвітлює перебіг ремонту теплотрас. Відсутні навіть повідомлення про останні пориви.

Нагадаємо, 25 лютого у Харківській області очікується до 17-22° морозу, 26-27 лютого буде ще холодніше.

22 лютого без тепла і гарячої води залишились понад 400 житлових будинків у Київському та Шевченківському районах міста Харкова.