Епіфаній відзначає 43-річчя та третю річницю інтронізації

Ітронізація Епіфанія відбулася три роки тому в день його 40-річчя

3 лютого 2019 року відбулася інтронізація митрополита Епіфанія на посаду предстоятеля ПЦУ

Сьогодні, 3 лютого, митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній святкує 43-річчя та третю річницю інтронізації. З цієї нагоди на Fаcebook-сторінці ПЦУ опубліковано привітання.

«Від повноти Православної Церкви України – Священного Синоду, Синодальних управлінь, єпископату, духовенства, чернецтва, працівників духовних навчальних закладів та всіх вірних – прийміть найщиріші вітання й побажання міцного здоров’я, рясних Божих благословінь та допомоги в усіх Ваших справах і добрих починаннях. Многая літа Вам, Ваше Блаженство!», – зазначається у тексті привітання.

Митрополи́т Епіфаній (у миру Думенко Сергій Петрович) народився 3 лютого 1979 року у селі Вовкове, Одеської області.

1996 року вступив на навчання до Київської духовної семінарії, яку закінчив 1999 року за першим розрядом. У тому ж 1999 році вступив до Київської духовної академії, яку закінчив у 2003 році.

Предстоятель Православної церкви України, голова Управління зовнішньоцерковних зв'язків ПЦУ, доктор наук з богослів'я, профессор, колишній митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та намісник патріарха Філарета, ректор та професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії, постійний член Священного синоду та голова Синодального управління у справах духовної освіти УПЦ КП, член Вищої церковної ради УПЦ КП, намісник Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва, член Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів.

15 грудня 2018 на Об'єднавчому соборі в Софійському соборі Епіфаній був обраний митрополитом Київським і Всієї України, першим главою Православної церкви України. 3 лютого 2019 року відбулася інтронізація митрополита Епіфанія на посаду предстоятеля ПЦУ. Призначення дати інтронізації Епіфанієм пояснюється тим, що за православними канонами посаду Митрополита не може обіймати чоловік, якому немає 40 років, а 3 лютого 2019 року Епіфанію як раз виповнилося 40 років.

6 січня 2019 року в місті Стамбулі з рук Вселенського патріарха Варфоломія I Епіфаній отримав Томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, Православна церква грозить судом сподвижникам Філарета.

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