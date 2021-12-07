Варфоломій пояснив, чому Константинополь виправдав «засуджених» Росією Філарета і Макарія

Варфоломій: «Причини, з яких вони були «засуджені» не стосувалися віри чи догматики»

Митрополити Макарій та Філарет, на яких свого часу російська церква наклала анафему, отримали «прощення» патріарха Варфоломія, адже їхнє покарання не стосувалося віри чи догматики, а було суто дисциплінарне. Про це заявив патріарх Варфоломій під час спілкування з журналістами у своїй резиденції в Стамбулі, пише LB.ua.

«Так, митрополити Макарій і Філарет (на той час очільники відповідно Української Автокефальної Православної Церкви і Київського Патріархата, – ред.) звернулися до Вселенського престолу щодо перегляду їхньої справи, за якою вони отримали анафему. У церковному праві є можливість апеляції: після ухвалення рішення нарівні Помісної Церкви ті, хто з ним не згоден, можуть звернутися до Вселенського престолу, щоб справа була переглянута. Вселенський Патріарх надіслав листи Макарію та Філарету, пояснивши, що причини, з яких вони були «засуджені» (російською церквою - ред.), не стосувалися віри чи догматики, а були дисциплінарними. Саме тому митрополити отримали «прощення», – зазначив патріарх Варфоломій.

Патріарх також уточнив, що правом апеляції можуть користуватися усі православні. «Правом апеляції можуть користуватися усі православні, незважаючи на те, до якої юрисдикції вони належать», – уточнив патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Вселенський патріарх жорстко відповів росіянам, назвавши їх справжніми розкольниками.