Православна церква грозить судом сподвижникам Філарета

Роздачу Філаретом титулів у Помісній церкві називають «розбійницьким привласненням»

Сьогодні, 2 лютого, у резиденції предстоятеля Православної церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі відбулося чергове засідання Священного синоду Української православної церкви (Православної церкви України).

Пресслужба Помісної церкви повідомила, що синод розглянув порушення архієреєм на спокої преосвященним Філаретом (Денисенком) та його послідовниками канонічного порядку.

«На підставі раніше ухвалених Священним Синодом рішень було визначено, що колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату преосвященний Філарет (Денисенко) є архієреєм Православної церкви України на спокої, якому в силу перебування на спокої з червня 2019 року канонічно заборонено звершувати дії, які належать до компетенції єпархіального архієрея та предстоятеля церкви, зокрема заборонено скликати і очолювати зібрання для вирішення питань церковного управління, заборонено здійснювати рукоположення в будь-який священний сан тощо.

Виключно з поваги до попередніх заслуг преосвященного Філарета (Денисенка) та враховуючи його вік і стан здоров’я, Священний синод застосовує до Почесного патріарха на спокої крайню ікономію, не вживаючи більш жорстких заходів канонічного реагування на вчинені ним порушення», – йдеться у повідомленні.

Синод постановив, що усі особи, які в порушення канонів та статуту церкви без обрання Священним синодом та без благословення предстоятеля Православної церкви України починаючи з червня 2019 року були іменовані преосвященним Філаретом (Денисенком) архієреями, насправді не мають архієрейського рукоположення і сану, а тому «за розбійницьке привласнення архієрейських титулів і повноважень та інші дії, спрямовані на провокацію розділень в Українській православній церкві, ці особи підлягають церковному суду і позбавленню священного сану».

Нагадаємо, раніше вже Епіфаній покарав Філарета. Предстоятель помісної церкви образився на Патріарха, який продовжує бурхливу діяльність.

Нещодавно Варфоломій пояснив, чому Константинополь виправдав «засуджених» Росією Філарета і Макарія.

Читайте також: