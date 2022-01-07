Епіфаній розказав, як треба вдягатися в церкву
Зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування храму – ПЦУ
У Церкві існує певний дрескод, проте зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування храму. Після декількох візитів людина навчиться правильно одягатися. Про це розповів Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, пише «РБК-Україна».
«Якщо ми візьмемо навіть певні світські заходи, то дуже часто пишуть, що дрескод повинен бути таким-то. Також і в церкві є певний дрескод», – сказав священнослужитель.
Епіфаній уточнив, що людина, яка приходить до храму, повинна бути скромною і одягатися відповідно. Однак зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування церкви.
«Тому що якщо жінка прийде без хустки і її не пустять, то вона вже, можливо, більше ніколи не прийде в храм», – додав митрополит.
За його словами, Православна Церква України (ПЦУ) практично кожен місяць у засобах масової інформації та соцмережах розкриває й інші міфи про релігію.
«Ми повинні про це говорити, ми не повинні замовчувати те, що у нас болить, те, що є актуальним, якщо ми хочемо бути більш сучасними», – зазначив Епіфаній.
Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 6 січня 2019 року отримав Томос із рук Вселенського патріарха Варфоломія під час урочистої літургії у патріаршому соборі св. Георгія у Стамбулі.
Напередодні стало відомо, скільки парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ.