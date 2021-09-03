На Афоні визнали: в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній (відео)

Варфоломій своїм приїздом в Україну закріпив своє рішення про надання Томосу

Єромонах Лука, насельник монастиря Ксенофонт розповів, що приїздом в Україну патріарх Варфоломій показав іншим Помісним Церквам, що в Україні тепер є єдиний предстоятель Церкви – Блаженнійший митрополит Епіфаній. Відповідне відео зі зверненням єромонаха опублікувала Вінницько-Барська єпархія ПЦУ.

Єромонах Лука – насельник монастиря Ксенофонт Святої Гори Афон. Саме його патріарх Варфоломій благословив написати на пергаменті текст Томосу про автокефалію Православної Церкви України і прикрасити його священними зображеннями.

У серпні 2021 року отець Лука відвідав Київ і взяв участь в урочистостях з нагоди візиту в Україну Патріарха Вселенського Варфоломія І і зустрівся із предстоятелем ПЦУ. 25 серпня у складі делегації монахів-святогорців на запрошення митрополита Вінницького і Барського Симеона отець Лука побував у Вінниці та взяв участь у Божественній літургії разом з архієреями і місцевим духовенством Православної Церкви України.

Під час перебування у Вінниці єромонах Лука поділився враженнями від візиту в нашу країну та думками про Православну Церкву в Україні.

«Ми слідкували за життям України і українців у часи випробувань і коли Вселенський Патріарх Варфоломій прийняв рішення надати автокефалію Церкві в Україні, ми дуже зраділи. І я також особливо зрадів від того, що український народ буде мати свою незалежну Церкву. Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій благословив мені написати Томос. Надання цього Томосу було історичною подією не тільки для України і її народу, але і важлива для мене особисто. Я намагався (працюючи над Томосом, – ред.) зробити все так, як було зроблено в інших томосах, які надавав Його Всесвятість Вселенський Патріарх іншим помісним Церквам», – розповів єромонах Лука.

«Томос – це єдиний документ, який вказує на незалежність Церкви. Вселенський Патріарх і члени Синоду, котрі поставили свої підписи під текстом Томосу, засвідчили, що Українська Церква є незалежною. І цей Томос увійде в історію як один з найважливіших документів, які отримувала Українська Церква», – сказав він.

Він також підкреслив, що перед тим, як прийняти рішення про надання Томосу ПЦУ, патріарх Варфоломій довго молився і розмірковував: «Слід розуміти, що рішення, яке прийняв Вселенський Патріарх відносно України, не було для нього простим. Воно було дуже відповідальним, і тому Патріарх дуже довго молився і дуже багато розмірковував над цим рішенням, щоби воно принесло добрий плід і було на славу Божу».

«Своє рішення, яке Патріарх прийняв, він закріпив своїм приїздом в Україну. Цим приїздом він показав іншим братам, іншим помісним Церквам, що в Україні тепер є єдиний предстоятель Церкви Блаженнійший владика Епіфаній, якого слід поважати і підтримувати як брата у Христі», – зауважив афонський єромонах Лука.

«З Божою допомогою ми отримали цей Томос. Це дійсно є великою радістю, яку ми могли отримати, але я звертаюся до віруючих людей і нагадую, що це є тільки початок і слід ще багато працювати, для того, щоби усім разом перебувати у любові один до одного і до всіх інших братів наших», – підсумував єромонах Лука.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня. Він зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Напередодні 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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