Епіфаній розповів про можливість послаблення або скасування посту на Новий рік

Церква може розглянути питання щодо посту на прикладі досвіду інших помісних церков

На 31 грудня і на 1 січня Православна церква України може послабити піст або взагалі скасувати його на два дні, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня. Таку думку висловив у інтерв’ю «Радіо Свобода» предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати його на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати своїй дитині: або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами», – сказав предстоятель ПЦУ.

Водночас він додав: «І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою».

Також він повідомив, що українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Зазначимо, що предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни. Епіфаній нагадував, що за соціологічними даними більше ніж 60% українців проти святкування 25 грудня.

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.

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