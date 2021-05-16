Шмигаль розповів, кому дістануться вакцини з нової партії
473 тисячі доз вакцини Pfizer мають отримати працівники закладів освіти
Нову партію вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer Україна отримає до кінця поточного місяця. Про це повідомив преʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
«До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX», – написав прем'єр.
За словами Шмигаля, цю вакцину отримають працівники закладів освіти.
Він також повідомив, що триває підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через «Дію».
«Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах», – резюмував Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що учора головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як буде відбуватися вакцинація працівників закладів освіти, а також закликав їх керівників скласти списки охочих отримати щеплення.
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