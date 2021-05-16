Шмигаль розповів, кому дістануться вакцини з нової партії

Нові партії вакцини мають надійти до України відповідно до ініціативи COVAX

473 тисячі доз вакцини Pfizer мають отримати працівники закладів освіти

Нову партію вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer Україна отримає до кінця поточного місяця. Про це повідомив преʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX», – написав прем'єр.

За словами Шмигаля, цю вакцину отримають працівники закладів освіти.

Він також повідомив, що триває підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через «Дію».

«Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах», – резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що учора головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як буде відбуватися вакцинація працівників закладів освіти, а також закликав їх керівників скласти списки охочих отримати щеплення.