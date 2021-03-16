«Могили копають з ранку до вечора». В Івано-Франківську різко зросла кількість поховань

За перші два тижні березня на кладовищі у Чукалівці поховали 114 людей, з них 32 – з підтвердженим Covid-19

Від початку року на міському кладовищі в Чукалівці поховали 63 жертви коронавірусу

В Івано-Франківську у березні кількість щоденних поховань збільшилася майже утричі у порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році. Для копання могил сформували дві додаткові бригади. Про це на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради повідомив директор Міської ритуальної служби Андрій Хруник.

За його словами, з початку року на міському кладовищі в Чукалівці поховали 63 жертви коронавірусу. Протягом 2020 року поховали 1507 осіб, з них 132 померли від ковіду. Це рекордний показник з початку створення кладовища в 1974 році. У 2019 році на цьому цвинтарі поховали 1314 людей, у 2018 – 1308.

Директор кладовища повідомив, що з березня кількість поховань різко зросла. За перші два тижні на кладовищі у Чукалівці поховали 114 людей, з них 32 – з підтвердженим Covid-19.

«Минулого року середня чисельність поховань в день становила 4,3. Тобто були дні, коли було 2−3 поховання. Були дні, коли було 5−6 поховань. Починаючи фактично з 3 березня у нас кожен день – 8, 9, 10. Минулий тиждень ми перейшли на 12 поховань, вчора було найбільше – 13 поховань», – повідомив Хруник.

За його словами, бригади копають могили з п’ятої ранку до 16 години вечора.

«Маємо надзвичайно велике навантаження, інтервали між похованнями становлять 20−30 хвилин», – сказав він.

В Івано-Франківській області за добу зареєстровано 467 нових випадків коронавірусу, одужали 788 людей, померли 20 хворих.

Наразі у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

«Помаранчева» зона тепер складається з 11 регіонів, серед яких Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У «жовтій» залишаються такі області: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Херсонська.