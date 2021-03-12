ВООЗ не зафіксувала жодної смерті від ковід-вакцин

Організація охорони здоров'я дала рекомендації щодо вакцини AstraZeneca

На сьогодні у світі не виявлено жодної смерті через вакцину від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися. Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка коментує припинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких європейських країнах.

Зокрема, ВООЗ відомо, деякі країни призупинили застосування вакцини AstraZeneca, поки розслідуються випадки утворення тромбів. При цьому наголошується, що переваги вакцини як і раніше переважують її ризики, і її слід продовжувати вводити. В організації вивчають поточні звіти про вакцину AstraZeneca, і як тільки будуть конкретні результати, їх доведуть до громадськості.

«Вакцинація від Covid-19 не знизить смертність від інших хвороб. Смертність з інших причин продовжиться, у тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку. Станом на 9 березня було введено понад 268 млн доз вакцини проти Covid-19. На сьогодні не виявлено випадків смерті від вакцини», – додали у ВООЗ.

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що користь вакцини від коронавірусу AstraZeneca перевищує негативні дані про неї.

«Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал», - заявила Харріс.

Представник ВООЗ відзначила, що комітет зараз оцінює повідомлення про AstraZeneca.

«Як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо», – додала Харріс.

Вона зазначила, що причина і наслідок появи випадків тромбозу зараз ретельно вивчається, тому що поки незрозуміло, очікувалася подібна реакція організму, і як вона пов'язана саме з цією вакциною.

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

На даний момент дев'ять європейських країн зупинили або тимчасово обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів. Австрія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург зупинили використання препарату з конкретної партії в мільйон доз, яка була поставлена в 17 країн Європи. При цьому Данія, Ісландія і Норвегія зупинили всі свої поставки цієї вакцини.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

Додамо, що за пів року YouTube видалив понад 30 тис. відео з фейками про вакцини. Акаунти, які причетні до поширення дезінформації про коронавірус, можуть заблокувати назавжди.

Зазначимо, що в Україні за 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8 859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38 237 людей.

Також Главком повідомляв, що МОЗ звернувся за дозволом оприлюднити інформацію про ковід-вакцину. На початку березня стало відомо, що МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу. Також відомо, що індійську вакцину CoviShield зареєстрували в Україні за заявою фірми, заснованої три місяці тому, Grace of God (перекладається як «Благодать Божа»).

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

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