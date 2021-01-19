У Черкасах вандали трощать пам’ятники на могилах молодих дівчат (фото)

Поліція не може знайти злочинців, які трощать могили у Черкасах

Родичі померлих вже навіть готові поставити камери відеоспостереження біля місць поховання, аби ввиявити злочинців

Невідомі вандали уже протягом декількох місяців систематично руйнують стели на могилах молодих дівчат на черкаському кладовищі. Через їхні дії пам'ятники щоразу доводиться відновлювати майже з нуля, пише «Про все».

Видання пише, що найчастіше від дій вандалів страждають стели молодих дівчат на 5 міському кладовищі. Родичі померлих вже навіть готові поставити камери відеоспостереження біля місць поховання, аби ввиявити злочинців.

«Ми будемо дуже вдячні за будь-яку інформацію про цих вандалів. Навіть плітки можуть допомогти», - розповідають люди.

По допомогу люди зверталися до поліції. Однак підозрюваних поки не знайдено.

Журналістам вдалося поспілкуватися з директором КП «Комбінат комунальних підприємств» Анатолієм Бейном.

«У нас трапляються такі випадки вандалізму на кладовищах. Ми пишемо заяви в поліцію. Правоохоронці робили рейди, ловили зловмисників, деяких навіть засудили. Але це на більш закритих кладовищах відбувалося», - повідомив директор.

Анатолій Бейн пояснює: сім'ї, пам'ятники рідних яких розбили, компенсації чи відшкодування не отримують. Натомість охорони на кладовищах немає.

«Для того, щоб поставити охоронців на кладовища, потрібні дуже великі кошти. Ми колись піднімали це питання, але фінансування завелике», - каже директор комбінату.

Працівник пункту прийому металобрухту Василь Понянко розповідає, що близько 2-3 разів на місяць люди приносять йому хрести або інші предмети з кладовищ.

«Це зазвичай люди зі складною долею - або з алкоголізмом, або наркозалежні. Часто приносять хрести, якісь елементи пам'ятників. Але я таке не приймаю - і сам вірю, що це гріх, і керівництво не дозволяє. Але мої колеги з інших пунктів таке беруть», - розповів чоловік.