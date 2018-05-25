Мораторій на відчуження землі: рішення Європейського суду (прес-конференція)
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Заборона на купівля та продаж сільськогосподарської землі призводить до порушення прав громадян, тому влада України має відмінити мораторій на продаж землі - ЄСПЛ
Сьогодні, 25 травня, о 14:00, в прес-центрі в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему «Мораторій на відчуження землі: рішення Європейського суду».
Запрошені гості:
- Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ, представник заявників у суді
- Максим Щербатюк, програмний директор УГСПЛ
22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», у якому визнав абсолютну заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні порушенням статті 1 Протоколу 1 Європейської конвенції з прав людини (захист власності).
Справа була підтримана Центром стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Юристи УГСПЛ розкажуть про перебіг справи свого клієнта у Європейському суді та пояснять які наслідки рішення ЄСПЛ матиме в Україні.
Трансляцію дивіться тут: