Мораторій на відчуження землі: рішення Європейського суду (прес-конференція)

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Заборона на купівля та продаж сільськогосподарської землі призводить до порушення прав громадян, тому влада України має відмінити мораторій на продаж землі - ЄСПЛ

Сьогодні, 25 травня, о 14:00, в прес-центрі в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему «Мораторій на відчуження землі: рішення Європейського суду».



Запрошені гості:

Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ УГСПЛ, представник заявників у суді

Максим Щербатюк, програмний директор УГСПЛ

22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», у якому визнав абсолютну заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні порушенням статті 1 Протоколу 1 Європейської конвенції з прав людини (захист власності).

Справа була підтримана Центром стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Юристи УГСПЛ розкажуть про перебіг справи свого клієнта у Європейському суді та пояснять які наслідки рішення ЄСПЛ матиме в Україні.

Трансляцію дивіться тут: