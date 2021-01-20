Морози посиляться до -26. Прогноз погоди на 20 січня

На дорогах країни місцями ожеледиця

У середу, 20 січня, в Україні триматиметься холодна та переважно без опадів погода, однак на заході та півдні країні вдень температура повітря вже підніметься вище за 0°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, невеликий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4 ... -11 градусів, у Волинській і Рівненській областях -9 ... -14 градусів, на Закарпатті -2 ... -7 градусів; вдень -2 ... +3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -18 ... -23 градуси, у Сумській області -21 ... -26 градусів; вдень -1 ... -11 градусів, у Сумській області -8 ... -13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вночі -15 ... -21 градусів, удень -5 ... -11 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях -9 ... -14 градусів; у Вінницькій області вночі -10 ... -15 градусів, удень -1 ... -6 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 1-3 м/с. Температура повітря вночі -18 ... -24 градуси, вдень -11 ... -17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі -11 ... -18 градусів, удень -1 ... -7 градусів, у Запорізькій області -6 ... -11 градусів.