Сніговий полон: вінницькі рятувальники вивільнили із заметів три швидкі та легковики

Для надання допомоги водіям від ДСНС залучалося 239 чоловік особового складу та 71 одиниця спецтехніки

Загалом, в транспортних засобах перебувало понад 397 громадян

За минулу добу вінницькі рятувальники вивільнили зі снігових заметів три автомобілі екстреної медичної допомоги та один легковик.

Роботи проводилися у Крижопільському, Хмільницькому, Мурованокуриловецькому та Вінницькому районах, зазначають у пресслужбі ГУ ДСНС у Вінницькій області.

За дві останні доби 13-14 лютого станом на 8:00 15 лютого бійці Держслужби вивільнили зі снігових «пасток» 155 автомобілів, серед яких п'ять рейсових автобусів та 18 автомобілів екстреної медичної допомоги. Загалом, в транспортних засобах перебувало понад 397 громадян.

Роботи по буксируванні автомобілів були проведені у Літинському, Козятинському, Липовецькому, Барському, Крижопільському, Могилів-Подільському, Вінницькому, Бершадському, Погребищенському, Немирівському, Жмеринському, Калинівському, Тульчинському, Тиврівському, Хмільницькому та Чернівецькому районах області.

Для надання допомоги водіям від ДСНС залучалося 239 чоловік особового складу та 71 одиниця спецтехніки.

Нагадаємо, на Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика.