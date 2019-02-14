Морози та сніг: прогноз погоди в Україні на День закоханих



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Синоптик розповіла, де очікуються опади у четвер

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 14 лютого в декількох регіонах очікується погіршення погодних умов. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко попередила, що в східних і північних областях знизиться температура повітря, а от на півдні раніше буде тепло.

«Четвер буде термічно неоднорідним. Найближчої ночі на сході, а також у Сумській і Чернігівській областях температура повітря знизиться до -4 -8 градусів, в більшості областей становитиме 1-6 градусів морозу, на заході від 2 тепла до 2 морозу. Завтра вдень буде відлига, близько нуля, в Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях 0-3 градуси морозу. На півдні очікується +1 +4 градуси», - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що атмосферний фронт знову принесе опади у вигляді мокрого снігу або дощу у багатьох регіонах країни.

«Атмосферний фронт принесе в західні, північні області, а також у Вінницьку та Одеську область опади. Йтимуть дощ та мокрий сніг, в залежності від температури повітря. На заході буде переважати дощ з-за переваги «плюсової» температури. На решті території істотних опадів не буде і навіть світитиме сонце. При наближенні температури повітря до нуля або нижче – міцнішатиме ожеледиця, обережно!» – попередила Діденко.

У столиці 14 лютого очікується хмарна погода, можливий невеликий сніг та мороз.

«У Києві 14 лютого закохані і звичайні громадяни будуть шукати один одного посеред хмарної погоди, місцями буде літати невеликий мокрий сніг, на дорогах і тротуарах буде слизько. Вночі передбачається 3-6 градусів морозу, вдень близько нуля», - написала синоптик і додала, що на Стрітення, 15 лютого, в Україні буде переважати суха і відносно тепла погода – мороз очікується тільки на сході.