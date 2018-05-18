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    Морський піхотинець на Херсонщині пішов у самоволку і застрелився

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    Загиблий був бійцем 137-го окремого батальйону морської піхоти

    У Генічеському районі, недалеко від блокпоста Суха Балка, у п'ятницю, 18 травня, знайшли тіло військового. Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве видання Новий візит.

    Зазначається, що на тілі військового було виявлене вогнепальне поранення.

    Згідно з наявною інформацією, загиблий був бійцем 137-го окремого батальйону морської піхоти, який вночі самовільно залишив розташування військового підрозділу, взявши із собою автомат Калашникова.

    «За попередньою інформацією, військовослужбовець застрелився», - йдеться в повідомленні.

    У той же час поки що офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

    Нагадаємо, у лісі в Яворівському районі Львівської області поблизу військової частини перехожі виявили повішеним військовослужбовця.

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