Морський піхотинець на Херсонщині пішов у самоволку і застрелився

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Загиблий був бійцем 137-го окремого батальйону морської піхоти

У Генічеському районі, недалеко від блокпоста Суха Балка, у п'ятницю, 18 травня, знайшли тіло військового. Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве видання Новий візит.

Зазначається, що на тілі військового було виявлене вогнепальне поранення.

Згідно з наявною інформацією, загиблий був бійцем 137-го окремого батальйону морської піхоти, який вночі самовільно залишив розташування військового підрозділу, взявши із собою автомат Калашникова.

«За попередньою інформацією, військовослужбовець застрелився», - йдеться в повідомленні.

У той же час поки що офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, у лісі в Яворівському районі Львівської області поблизу військової частини перехожі виявили повішеним військовослужбовця.