На Львівщині знайшли повішеним працівника Академії сухопутних військ

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Поліцейські розслідують загадкову смерть

У селі Верхня Білка, що у Пустомитівському районі на Львівщині, вчора ввечері виявили повішеним 38-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Ознак насильницької смерті не було виявлено. Тіло направлене на експертизу. За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження.

Чоловік був працівником Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного.

Як повідомлялось, цієї ночі дівчина-підліток стрибнула з мосту в Одесі.