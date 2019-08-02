Морський трибунал призначив трьох суддів у справі України проти Росії



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Президент трибуналу призначив суддями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдігера Вольфрума (Німеччина) та Гудмундура Ейрікссона (Ісландія)

Президент Міжнародного трибуналу з морського права Пак Чжин Хьон призначив трьох суддів в арбітражному розгляді України проти Росії щодо агресії останньої у Керченській протоці.

Про це йдеться у пресрелізі, поширеному преслужбою суду.

«10 липня 2019 року після консультацій зі сторонами президент Пак призначив суддями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдігера Вольфрума (Німеччина) та Гудмундура Ейрікссона (Ісландія) в арбітражному провадженні, ініційованому Україною проти Російської Федерації щодо затримання трьох українських військових кораблів і арешт двадцятьох чотирьох моряків на борту», - йдеться у пресрелізі.

У трибуналі додали, що президент Пак також призначив Мак-Рея головою цього арбітражного суду.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як Україна повідомила президента трибуналу про неможливість домовитися з Росією про призначення ще трьох суддів.

Раніше Україна призначила членом арбітражного суду Крістофера Грінвуда (Сполучене Королівство), а Російська Федерація згодом призначила Володимира Голіцина.