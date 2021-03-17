Розвідка відповіла на заяви ФСБ про затримання «українського агента» в Криму

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму

Служба зовнішньої розвідки України назвала пропагандистською акцією заяви ФСБ Росії про затримання у Криму нібито «українського агента».

Про це йдеться у заяві Служби зовнішньої розвідки.

«ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму

Інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики», – зазначили у розвідці.

Також вказується, що така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова.

«На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес урегулювання на Сході України та дискредитувати ініціативу «Кримська платформа» з мирної реінтеграції Криму», – резюмується у заяві.

Нагадаємо, 16 березня в Росії повідомили, що в окупованому Криму ФСБ затримала українця Владислава Єсипенка й звинувачує його в підготовці теракту.

Раніше «Главком» писав, що ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму. Єсипенка затримали ще 10 березня, але жодних подробиць відомо не було до сьогоднішньої заяви російської спецслужби. Увагу на українця звернули, коли він знімав акцію біля памʼятника Тарасу Шевченку 9 березня у Сімферополі.

Коли незалежний адвокат спробував потрапити до заарештованого Єсипенка в СІЗО, співробітники ФСБ заявили, що українець відмовився від захисника.

Як повідомила дружина Владислава Єсипенко Катерина, йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Цю інформацію їй повідомив адвокат Еміль Курбедінов, з яким вона уклала угоду.