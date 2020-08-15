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    МОЗ Білорусі: у лікарнях перебуває 150 постраждалих на протестах

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    Постраждала на протестах у Білорусі - МОЗ Білорусі: у лікарнях перебуває 150 постраждалих на протестах
    Постраждала на протестах у Білорусі
    Фото: tut.by

    Протягом минулої доби постраждалі на масових заходах у лікарні не надходили

    Міністерство охорони здоров'я Білорусі заявило, що 14 серпня в лікарнях країни перебуває на госпіталізації 150 осіб.

    Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

    За даними відомства, протягом минулої доби постраждалі на масових заходах у лікарні не надходили.

    «МОЗ фіксує зменшення кількості осіб, які надійшли під час проведення вуличних акцій. Основній частині громадян, які дістали травми на акціях, було надано медичну допомогу в амбулаторних умовах», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу.

    12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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