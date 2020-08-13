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    У світі

    Проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу

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    Українські громадські активісти Констянтин Реутський та Євген Васильєв були жорстоко затримані в Мінську - Проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу
    Українські громадські активісти Констянтин Реутський та Євген Васильєв були жорстоко затримані в Мінську

    Квартиру білоруської правозахисниці, у якій зупинилися Реуцький і Васильєв, обшукали

    У Білорусі порушили кримінальну справу проти волонтерів благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

    Їм інкримінують участь в масових заворушеннях.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на білоруську правозахисницю Тетяну Ревяко.

    Після затримання українців правоохоронці провели обшук в квартирі Ревяко, у якій ті зупинилися. Слідчі забрали комп'ютер Рєуцького, український паспорт Васильєва та інші речі. Санкцію на обшук підписав прокурор Радянського району Мінська.

    За інформацією Ревяко, українських волонтерів утримують в одному з СІЗО Мінська.

    Член правління «Схід SOS» Олександра Дворецька на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в ході обшуку співробітники Слідчого комітету Республіки Білорусь вилучили ще й комп'ютер Ревяко.

    «Місцезнаходження хлопців зараз невідомо ... Я ще не бачила офіційних коментарів, але чула в ефірі «5 каналу», що МЗС Республіки Білорусь в коментарях заявив, що причина затримання в тому, що Женя і Костя працювали без акредитації», - додала Дворецька.

    12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

     Читайте також: «Ми вас навчимо, за кого голосувати. Ми вас навчимо, кого любити»: затриманих в Білорусі почали випускати (відео)
    МЗС Білорусь обшук волонтер СІЗО Facebook
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