Затримання українців у Мінську: МЗС намагається розшукати двох чоловіків
Українців білоруські силовики затримали близько 17 години та відвезли у невідомому напрямку
Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
«12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково», - йдеться в повідомленні.
В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.
В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.
Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.
Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.