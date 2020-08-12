Затримання українців у Мінську: МЗС намагається розшукати двох чоловіків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мінську 12 серпня жорстко затримали двох українських волонтерів Скріншот

Українців білоруські силовики затримали близько 17 години та відвезли у невідомому напрямку

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково», - йдеться в повідомленні.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.



