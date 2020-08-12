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    Затримання українців у Мінську: МЗС намагається розшукати двох чоловіків

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    <span>У Мінську 12 серпня жорстко затримали двох українських волонтерів</span> - Затримання українців у Мінську: МЗС намагається розшукати двох чоловіків
    У Мінську 12 серпня жорстко затримали двох українських волонтерів
    Скріншот

    Українців білоруські силовики затримали близько 17 години та відвезли у невідомому напрямку

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.


     Читайте також: «Ми вас навчимо, за кого голосувати. Ми вас навчимо, кого любити»: затриманих в Білорусі почали випускати (відео)
    МЗС Білорусь протест українці посольство
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