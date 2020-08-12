Силовики затримали у Мінську українських волонтерів



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У Мінську силовики затримали українців

Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва затримали білоруські силовики

Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації «Восток SOS» Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

На першому відео силовики кладуть вниз лицем Євгена Васильєва.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На цьому відео Костянтин Реуцький, колишній журналіст hromadske, знімає, як силовики жорстко затримують чоловіка, який просто переходив дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Журналісти наразі намагаються зв'язатися з посольством України в Білорусі, щоб з’ясувати обставини інциденту.

Раніше у Білорусі затримали велику кількість журналістів. Сьогодні, 12 серпня, глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, крім випадків, коли вони «стають між порушниками і силами правопорядку».

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.