Вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні

Експерти назвали кілька причин, які призвели до нинішнього сплеску захворюваності на коронавірус

Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко вважає, що останній сплеск захворюваності на коронавірус – це все ж друга хвиля, а не третя. Але її удар може виявитися сильнішим, ніж попередні.

«Якщо подивитися на графік інфікування в країні, то в нас був пік, потім – спад. І зараз почався другий пік, який, думаю, буде продовжуватися ще до травня або навіть до червня. Можливо, він буде навіть більш інтенсивний, ніж перший пік», – сказав учений у коментарі РБК-Україна.

Експерти вказують відразу на кілька причин, які призвели до нинішнього зростання хворих. Одна з них – сезонний фактор, який у «ковіду» в часі збігається з розгулом грипу та ГРВІ.

«У багатьох країнах Європи також йде зростання, в тому числі в сусідніх країнах – Польщі, Чехії. В Україні він був цілком очікуваний: прогнозувалося, що він почнеться з лютого, після січневого карантину. Далі був відлік два-три тижні: це включає інкубаційний період, час, коли люди почали здавати тести і дані почали відображатися в статистиці», – пояснив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

До того ж українці стали рідше дотримуватися карантинних правил. Через втому і ілюзію спаду епідемії люди втратили пильність, вважає імунолог Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. Лук'янової НАМН України Борис Донськой.

«Ті, хто весь час сумлінно дотримувався карантинних заходів, зараз почав ними нехтувати. Вони стали більше виходити у світ і зустрічатися з друзями. І це вилилося в нинішній сплеск захворюваності. Тобто зараз насамперед хворіють саме ті групи, які раніше довгий час себе берегли», – зазначив у коментарі РБК-Україна Донськой.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

Станом на 14 березня у дев’яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову потрапила Тернопільська область, яка уже кілька днів «балансує», то входячи, то залишаючи цей перелік. При цьому «помаранчевих» зон за рівнем поширення коронавірусу побільшало – додалася Чернігівщина.

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