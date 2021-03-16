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    Росіяни – тупикова гілка розвитку цивілізації

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіяни – тупикова гілка розвитку цивілізації

    Україна не може розраховувати на мирне і дружнє сусідство з людьми, які сповідують імперські погляди, як свій світогляд

    Мовою оригіналу

    В ноябре 2009, будучи в Москве, я сидел на кухне квартиры в Медведково у своих друзей и дегустировал малиновую настойку, которую они сами делали. Настойки было много. Дегустация продолжалась несколько часов и сопровождалась дискуссией обо всем. Начали, как обычно с противостояния Динамо-Спартак. А мой друг был «мясным» до кончика волос. Но на мой аргумент, что при Союзе мы были чемпионами 13 раз, а больше нас никто не был и уже не будет, ему ответить было нечего. И добил традиционно тем, что именно игроки Динамо выиграли 2 Кубка обладателей кубков (1975, 1986) и Суперкубок УЕФА (1975), а у ФК»Мясо» я таких достижений не видел. А потом зашел разговор об Украине и России. Каждый из нас приводил аргументы, чем жизнь в его стране лучше. И в один из моментов мой друг спросил меня:

    – Хорошо, а что есть такого в Украине, чего нет в России? У нас есть все! Газ, нефть, алмазы, бескрайние земли, армия, нас боятся во всем мире. Так что есть у вас, чего нет у нас.

    – У нас не было и нет воин после распада Совка. У нас мир. Дети Украины не погибают, как дети России в Чечне, куда их шлет ваша власть. У нас не было и нет военных конфликтов, которые были в России, Армении, Азербайджане, Молдове и других постсоветских республиках. Это уже немало.

    – Это да, – как-то сразу загрустил он, - В этом вы оказались мудрее нас. Никто не смог нифига разжечь внутри вас. Да, и войны с нами у вас быть не может. Такой военный конфликт был бы идиотизмом с любой точки зрения.

    – Но Россия, чуть не пошла на такой идиотизм в 2003 году, - оппонировал я, - Помнишь конфликт вокруг острова Тузла?

    – Не, это все были маневры для того чтобы о чем-то договориться с вашими. Войны между нашими странами быть не может. Нет причин или предпосылок. Априори.

    После чего мы продолжили дегустацию, которую совместили с обсуждением новых книг Перес-Реверто, Мураками и Олди. А уже в феврале 2014 года я звонил ему и орал в трубку:

    – Кирилл, это вторжение. Это война! Ты понимаешь, что это война? Война вас против нас, понимаешь?

    А он отвечал, что это недоразумение и все через пару дней налалится. А еще через месяца полтора он начал писать о зверствах бИндеровцев, о фашистах в Киеве, о притеснении русского языка, о фашистах и начал постить у себя на странице мерзость, которую про меня уже тогда сочиняли российские СМИ. Моя жена писала ему, спрашивая зачем он это постит, если он меня хорошо знает? Почему он верит в эту чушь, ведь мы дружим многие годы и он знает мои принципы. А потом он удалился из фейсбука. И из моей жизни. А я так и не получил ответ, как из человека сделали оболваненного зомби, который полностью проникся пропагандой Кремля? Чем их опоили? Какой отравой наполнили их мозги, что они поверили во всю эту хрень.

    Прошло 7 лет. Но мне так и не понять почему россияне так сильно захотели поверить в бандеровцев, хунту, в двух рабов и гектар земли или в распятого мальчика в трусиках из Славянска. Они так сильно хотели поверить, что это мы мерзавцы и негодяй? Или просто понимали, что не правы, но страх перед властью, имперские замашки и желание оправдать чем-то свои предательство, мерзость и преступления, мотивировали их верить во что угодно, лишь бы найти самооправдание? У меня нет ответа. И я понимаю, что по россиянам тогда работала пропагандистская машина российских СМИ, но это лишь смягчающее обстоятельство, а не оправдание их массовому одобрямсу Путину, Крымнашу и вере во все те фейки. Часть же не поверила и остались людьми. В России есть немало умных и порядочных людей. Это если считать в людях. Но в процентном соотношении это даже не ложка меда в той бочке имперского дегтя. А значит на итог не повлияет. И пока я не вижу предпосылок для того, чтоб мораль, совесть и честь стали в РФ большими ценностями, чем раболепствие перед властью или тягой к свободе. А то, что они выходцы из совка – это тоже не оправдание. Как там у Шварца в «Драконе»? «Всех так учили. Но только ты стал лучшим из учеников.» Россияне стали нацией лучших учеников идущих по пути проторенному ранее для своих послушных подданных Сталиным и Гитлером. И нет у них шансов или близких перспектив на то, что они эволюционируют, поумнеют и станут сторонниками демократических стандартов, а не имперского шовинизма. Тупиковая ветка развития цивилизации. Поэтому нам надо стремиться прочь от них по всем направлениям, строить свою страну, а не версию сериала, и ждать когда эта ветка засохнет. Потому что мы не можем рассчитывать на мирное и дружеское соседство с людьми, которые исповедуют имперские взгляды, как свое мировоззрение. Нам свое строить. А им в своем вариться. И строить всем, вне зависимости от веры, языка, пола и возраста, кто хочет жить в своей стране, а не в придатке к Эрэфии.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим українці
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