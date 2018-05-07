МОЗ підказав українцям, як швидко підсісти на фізкультуру

Тренуватися радять мінімум 30 хвилин 4-6 разів на тиждень

У міністерстві охорони здоров'я закликали українців проводити спортивні тренування задля покращення свого здоров’я. Про говориться у повідомленні МОЗ на сторінці у соцмережі Facebook. «Тренуючись впродовж 30 хвилин 4-6 разів на тиждень, ви продовжуєте життя, знижуєте ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння,