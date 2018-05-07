МОЗ підказав українцям, як швидко підсісти на фізкультуру
- Сьогодні, 09:34
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Тренуватися радять мінімум 30 хвилин 4-6 разів на тиждень
У міністерстві охорони здоров'я закликали українців проводити спортивні тренування задля покращення свого здоров’я.
Про говориться у повідомленні МОЗ на сторінці у соцмережі Facebook.
«Тренуючись впродовж 30 хвилин 4-6 разів на тиждень, ви продовжуєте життя, знижуєте ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, хвороб кісток і суглобів, депресії», - заявили у міністерстві.
При цьому у МОЗ зауважили, що «почати тренуватись важко» та розповіли, як подолати «найпоширеніші відмовки від тренувань»:
- Якщо вам не вистачає часу на тренування, проаналізуйте щоденні справи протягом одного тижня та визначте щонайменше три проміжки часу, які можна присвятити фізичним вправам. Зробіть фізичну активність регулярною частиною вашого графіку;
- Шукайте нових друзів серед фізично активних людей, приєднуйтесь до різних спортивних груп, якщо вам немає з ким тренуватися;
- Розплануйте графік тренувань таким чином, щоб займатися фізичними вправами саме в той час, коли ви відчуваєте прилив енергії та сил, якщо втомлюєтесь на роботі;
- Проконсультуйтеся з лікарем, щоб дізнатися, які фізичні навантаження підходять саме вам відповідно до вашого віку, рівня фізичної підготовки, стану здоров'я тощо, якщо занепокоєні тим, що фізичні навантаження можуть зашкодити вашому здоров’ю;
- Якщо вам важко вчитися новому, виберіть ті види фізичних вправ та навантажень, які не потребують нових знань чи навичок, наприклад, спортивна ходьба, піднімання та спускання по сходах, пробіжка тощо;
- Якщо у вас маленькі діти, домовтеся із нянею, другом або членом сім'ї, щоб вони посиділи із дітьми, коли ви підете на тренування, або виконуйте вправи із дітками. Коли діти підростуть, можна разом їздити на велосипеді, гуляти тощо.
Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад трудоголікам.