МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Тернопільщині поменшало випадків Covid-19

Перегляд епідеміологічної ситуації у карантинних злнах уряд буде проводити щоп'ятниці

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.

«Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону», - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Тернопіль потрапив у список міст з найшвидшими темпами поширення коронавірусу в Україні, тож Кабінет міністрів запровадив там так звану «червону зону» карантинних обмежень, проти чого виступила місцева влада.

3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.